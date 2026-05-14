Nel mercato del lusso a Napoli, si prevede che nel 2025 il volume delle transazioni supererà il miliardo di euro. Nel frattempo, il tempo medio per vendere un immobile si è ridotto della metà rispetto agli anni precedenti. Allo stesso tempo, il numero di contatti generati per ogni annuncio è diminuito dell’11%. Questi dati indicano un cambiamento nelle dinamiche di compravendita nel settore immobiliare di fascia alta nella città.

? Domande chiave Come si è dimezzato il tempo necessario per vendere un immobile?. Perché il numero di contatti per annuncio è diminuito dell'11%?. Quali tipologie di immobili dominano il 96% del mercato esclusivo?. Come sta cambiando la distribuzione delle ville rispetto agli appartamenti?.? In Breve Valore immobili di lusso cresciuto dell'11% rispetto al primo semestre 2020.. Offerta composta per il 96% da appartamenti e per il 4% da ville.. Tempi medi di vendita dimezzati da 8,6 a 4,4 mesi rispetto al 2020.. Contatti medi per annuncio calati dell'11% tra l'inizio 2020 e fine 2025.. Il mercato immobiliare di lusso a Napoli ha superato quota 1,01 miliardi di euro nel corso del 2025, segnando una quota pari all’1,4% dell’intero comparto di pregio in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, il mercato del lusso vola: oltre 1 miliardo di euro nel 2025

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