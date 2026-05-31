musei di palazzo dei pio apertura straordinaria per la festa della repubblica

Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, i Musei di Palazzo dei Pio saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 18. L’apertura è straordinaria e si svolge nello stesso giorno della festività nazionale. Non sono previsti altri orari o chiusure particolari. La visita sarà possibile solo nella giornata di martedì 2 giugno, senza ulteriori modifiche agli orari.

In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, i Musei di Palazzo dei Pio saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle 10 alle 18. Insieme alle collezioni permanenti del Museo del Palazzo e del Museo della Città, è possibile visitare anche le due mostre in corso: ’ Xilografie e altra grafica ’, che espone opere di Virgilio Guidi, Mimmo Paladino, Luigi Spacal e Joe Tilson ed è un omaggio a Enzo Di Martino, scomparso nel 2023, ideatore e curatore della Biennale di xilografia contemporanea di Carpi, e ’ Non di solo pane. Cucina, tavola e cibo nel Rinascimento ’ che racconta, appunto, tutto ciò che ruota intorno a cucina, tavola e cibo, che sono le tre sezioni in cui è articolata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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