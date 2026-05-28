Festa della Repubblica apertura straordinaria alla Galleria Alberoni

In occasione della Festa della Repubblica, la Galleria Alberoni aprirà straordinariamente al pubblico. Le due notti dei musei di maggio hanno attirato circa 700 visitatori, con eventi tra musica, arte, libri antichi e solidarietà. La prossima apertura speciale è prevista per martedì 2 giugno, con ingresso gratuito e iniziative dedicate. La galleria ha registrato un buon riscontro durante le iniziative precedenti, con numerosi appuntamenti organizzati nel mese.

Dopo l’ottimo riscontro delle due notti dei musei programmate quest’anno alla Galleria Alberoni sabato 17 e sabato 23 maggio, che hanno registrato il passaggio di circa 700 persone nei numerosi appuntamenti proposti tra musica, arte, stelle, libri antichi, arte e solidarietà, martedì prossimo 2. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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