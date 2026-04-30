Apertura straordinaria dei musei archeologici di Chieti nel giorno della Festa dei lavoratori

Venerdì 1° maggio, i musei archeologici nazionali di Chieti saranno aperti in modo straordinario. Questa apertura speciale coincide con la Festa dei lavoratori e permette ai visitatori di accedere alle collezioni archeologiche normalmente non disponibili in questa giornata. La decisione riguarda le strutture che solitamente sono aperte nei giorni feriali e si svolge in un momento di particolare attenzione alle attività culturali e turistiche.

Apertura straordinaria dei musei archeologici nazionali di Chieti, venerdì 1° maggio, in occasione della Festa dei lavoratori. In questa giornata di festa i musei La Civitella e Villa Frigerj vogliono ricordare il lavoro delle donne attraverso i tanti oggetti legati alla tessitura rinvenuti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Festa dei Lavoratori: apertura straordinaria della Galleria AlberoniUn’ulteriore apertura straordinaria della Galleria Alberoni, dopo quella dello scorso 25 aprile. Pasqua, apertura straordinaria dei musei della rete provinciale di BeneventoL’apertura straordinaria si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia di Benevento per incentivare il turismo e la fruizione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Notte dei Musei torna il 23 maggio a Roma, apertura straordinaria e spettacoli fino a notte fonda; Pubblicato l’Avviso concorrenziale Notte dei Musei 2026; 1 maggio 2026 Festa dei lavoratori - Apertura straordinaria della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello; Notte Europea dei Musei 2026. Weekend al Museo: le aperture straordinarie nel salernitano fra 1 e 3 maggioIl ponte del Primo Maggio porta con sé un'occasione concreta per visitare i principali siti statali della provincia di Salerno. Il Ministero della Cultura ha confermato infatti l'apertura per venerdì ... salernotoday.it Aperture straordinarie dei musei provinciali di Salerno per il 25 aprile e il 1° maggioIn occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Provincia di Salerno ha disposto aperture straordinarie dei principali siti museali del territorio, offrendo a cittadini e turisti l'oppo ... ilvescovado.it APERTURA STRAORDINARIA pomeridiana di GIOVEDI 30 APRILE come recupero della festività del 1° maggio festa del Lavoro. Dalle ore 16,00-20,00 In foto completo in mussola di cotone @official_dianagallesi Diana Gallesi - facebook.com facebook