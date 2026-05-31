Un uomo di 39 anni è deceduto durante un'escursione al lago della Ninfa, nel territorio di Fanano, in provincia di Modena. La vittima si trovava con amici quando è avvenuto il decesso. Le circostanze precise non sono state ancora chiarite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Fanano (Modena), 31 maggio 2026 – Tragedia sull’Appennino modenese nella giornata di oggi, domenica 31 maggio. Un escursionista di 39 anni è morto a seguito di un malore sul sentiero che porta alla Cima Tauffi, nel Comune di Fanano, in territorio modenese. L’uomo stava effettuando un’escursione insieme agli amici quando si è sentito male. Il gruppo si stava dirigendo verso il lago della Ninfa, nel comprensorio del Monte Cimone. L’allarme è stato lanciato dal gruppo di amici nel primo pomeriggio. La stazione monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna è stata attivata alle 14.35 per un intervento lungo il sentiero 00 di crinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore a 39 anni davanti agli amici durante un’escursione al lago della Ninfa

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