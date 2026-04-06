Malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta | muore Christian Raucci a 18 anni davanti agli amici

Durante una giornata di Pasquetta, un giovane di 18 anni è deceduto improvvisamente mentre stava preparando il barbecue con gli amici a Casapulla. La vittima si trovava in compagnia di un gruppo di persone quando si è sentito male, senza che ci fossero segnali premonitori. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma nonostante l’intervento tempestivo, non è stato possibile salvarlo. La famiglia e gli amici sono sotto choc per quanto accaduto.

Tragedia a Casapulla: muore mentre prepara il barbecue con gli amici. Doveva essere una giornata di festa, di quelle leggere, scandite dal profumo della brace e dalle risate tra amici. Invece, a Casapulla, nel Casertano, la Pasquetta si è trasformata in un incubo. Christian Raucci, 18 anni, è morto improvvisamente dopo aver accusato un malore mentre si trovava con alcuni coetanei nei pressi di un garage in zona piazza Falcone e Borsellino. Il giovane stava partecipando ai preparativi per la tradizionale grigliata quando, senza alcun segnale premonitore, si è accasciato al suolo, perdendo i sensi sotto gli occhi increduli degli amici. I soccorsi e i tentativi disperati di salvarlo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta: muore Christian Raucci a 18 anni davanti agli amici Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corsoIl giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi. Malore mentre gioca a padel, Marco muore a 55 anni davanti agli amiciGrosseto, 1 aprile 2026 – Stava giocando a padel con alcuni amici, come tante altre sere, quando un malore improvviso non gli ha lasciato scampo.