Un uomo di 39 anni è morto mentre stava facendo un’escursione al lago della Ninfa. Era in compagnia di amici quando, improvvisamente, si è sentito male e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica sull’Appennino modenese. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La vittima si trovava in un'area isolata, senza possibilità di assistenza immediata.

Fanano (Modena), 31 maggio 2026 – Tragedia sull’Appennino modenese nella giornata di oggi, domenica 31 maggio. Un escursionista di 39 anni è morto a seguito di un malore sul sentiero che porta alla Cima Tauffi, nel Comune di Fanano, in territorio modenese. L’uomo stava effettuando un’escursione insieme agli amici quando si è sentito male. Il gruppo si stava dirigendo verso il lago della Ninfa, nel comprensorio del Monte Cimone. L’allarme è stato lanciato dal gruppo di amici nel primo pomeriggio. La stazione monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna è stata attivata alle 14.35 per un intervento lungo il sentiero 00 di crinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore a 39 anni davanti agli amici mentre sta facendo un’escursione al lago della Ninfa

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Igor Drago muore a 32 anni davanti agli amici, fatale un malore in stazione

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