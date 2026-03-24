L’amministrazione comunale mette mano al regolamento di Polizia Urbana a distanza di pochi anni dall’ultimo aggiornamento. Stop a bici e monopattini nell’isola pedonale, a palloncini e lanterne cinesi lanciati in aria dopo le feste, sì al decoro e alla legalità. Il provvedimento di Palazzo del Popolo, annunciato un paio di settimane fa, è stato portato in Commissione ieri dove ha superato lo scontato passaggio del voto, cosa che si dovrebbe ripetere senza alcun problema anche il prossimo 2 aprile quando la delibera arriverà in Consiglio comunale. Durante la seduta di ieri mattina, tuttavia, sono emersi alcuni dettagli legati alla misura.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia urbana, il regolamento. Pistole senza tappo rosso: multe: "Stop alle occupazioni abusive"

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