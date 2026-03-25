Forlimpopoli rinnova le norme per sicurezza decoro e ambiente | approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana

Martedì, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, è stato approvato all'unanimità il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e di Civile convivenza del Comune di Forlimpopoli. La revisione delle norme riguarda aspetti legati alla sicurezza, al decoro e alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale. La delibera entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione ufficiale.

È stato approvato martedì all'unanimità nell'ultima seduta del Consiglio comunale il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e di Civile convivenza, del Comune di Forlimpopoli. Il testo sostituisce la vecchia normativa, risalente a oltre cinquant’anni fa, e giunge a compimento di un lavoro approfondito sviluppato anche in sede di Commissione consiliare, recependo i contributi portati dalla minoranza. Il nuovo regolamento si pone l’obiettivo di disciplinare in modo organico la convivenza civile, la tutela del decoro urbano, la tranquillità pubblica e la salvaguardia del patrimonio comune. Tra i principali ambiti di intervento figurano il contrasto al degrado e all’abbandono dei rifiuti, la regolamentazione dei rumori, la gestione degli spazi pubblici, la sicurezza urbana e la tutela del verde e degli animali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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