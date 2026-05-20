Lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano ospiterà la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, che si terrà a Villaricca dal 30 maggio al 3 giugno. L’evento coinvolge 26 squadre Under 12, tra cui una rappresentativa del Napoli, e vedrà la partecipazione di circa 520 bambini. La manifestazione si svolge nel contesto di una competizione dedicata al calcio giovanile, con incontri che si svolgeranno nello stadio di Mugnano e nelle aree limitrofe.

Lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano diventa capitale del calcio giovanile. Nella decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, a Villaricca, dal 30 maggio al 3 giugno scenderanno in campo 26 squadre Under 12 e 520 bambini. Ci sarà anche il Napoli, insieme a Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Genoa, Hellas Verona, Atalanta, Sassuolo e Monza. Le altre squadre che parteciperanno sono le seguenti: Alto Academy, Ludos, Juve Stabia, Modena, Dieci e Lode, Fossano, Pisa, Segato, Padova, Empoli, Sport Village, Bari e Fc Napoli Nord; completano il quadro due club stranieri, ovvero Slavia Praga e Goat International. Mugnano ospita il Trofeo Internazionale D’Alterio con squadre Under 12. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mugnano capitale del calcio giovanile, in campo 26 squadre Under 12 (tra cui il Napoli)

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