Mugnano capitale del calcio giovanile in campo 26 squadre Under 12 tra cui il Napoli
Lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano ospiterà la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, che si terrà a Villaricca dal 30 maggio al 3 giugno. L’evento coinvolge 26 squadre Under 12, tra cui una rappresentativa del Napoli, e vedrà la partecipazione di circa 520 bambini. La manifestazione si svolge nel contesto di una competizione dedicata al calcio giovanile, con incontri che si svolgeranno nello stadio di Mugnano e nelle aree limitrofe.
Lo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano diventa capitale del calcio giovanile. Nella decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, a Villaricca, dal 30 maggio al 3 giugno scenderanno in campo 26 squadre Under 12 e 520 bambini. Ci sarà anche il Napoli, insieme a Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Genoa, Hellas Verona, Atalanta, Sassuolo e Monza. Le altre squadre che parteciperanno sono le seguenti: Alto Academy, Ludos, Juve Stabia, Modena, Dieci e Lode, Fossano, Pisa, Segato, Padova, Empoli, Sport Village, Bari e Fc Napoli Nord; completano il quadro due club stranieri, ovvero Slavia Praga e Goat International. Mugnano ospita il Trofeo Internazionale D’Alterio con squadre Under 12. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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