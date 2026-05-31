Nel Gran Premio del Mugello, la gestione delle gomme ha deciso il risultato. Dopo la Sprint, alcuni piloti hanno risparmiato più pneumatici, mentre altri hanno spinto di più. La sfida tra Ducati e Aprilia si concentra sulla capacità di mantenere le gomme in buone condizioni durante tutta la gara. La velocità di Fernandez dell'Aprilia si confronta con quella di Bagnaia della Ducati, con quest’ultimo che cerca di contrastare la superiorità del rivale.

? Domande chiave Come farà Bagnaia a contrastare la velocità dell'Aprilia di Fernandez?. Chi riuscirà a preservare meglio le gomme dopo la Sprint?. Perché la trazione di Di Giannantonio sarà decisiva oggi a Mugello?. Quali strategie userà Ducati per rispondere al ritmo di Noale?.? In Breve Raul Fernandez vince la Sprint di sabato battendo Jorge Martin con l'Aprilia.. Bezzecchi chiude la gara breve al quarto posto dopo il record della pista.. Fabio Di Giannantonio punta al podio dopo il terzo posto nella Sprint.. Gare di Moto3 alle 11.00 e Moto2 alle 12.15 prima della MotoGP.. Mugello, domenica 31 maggio: la sfida per il GP d’Italia tra gestione gomme e strategia Ducati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mugello, sfida Ducati-Aprilia: la gestione gomme decide il GP

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