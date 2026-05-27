Mugello 50 anni in moto | Barry Sheene Valentino Rossi e la sfida Ducati-Aprilia

Notizia in breve

Un motociclista ha festeggiato i 50 anni di attività in sella, ripercorrendo la storia delle competizioni. Tra i protagonisti ci sono stati piloti come Barry Sheene e Valentino Rossi, con quest'ultimo che ha conquistato numerosi record. Attualmente, le gare vedono sfidarsi le case motociclistiche Ducati e Aprilia, entrambe impegnate in campionati nazionali e internazionali.