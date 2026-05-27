Mugello 50 anni in moto | Barry Sheene Valentino Rossi e la sfida Ducati-Aprilia
Un motociclista ha festeggiato i 50 anni di attività in sella, ripercorrendo la storia delle competizioni. Tra i protagonisti ci sono stati piloti come Barry Sheene e Valentino Rossi, con quest'ultimo che ha conquistato numerosi record. Attualmente, le gare vedono sfidarsi le case motociclistiche Ducati e Aprilia, entrambe impegnate in campionati nazionali e internazionali.
Nel weekend del 30 e 31 maggio il Motomondiale tornerà nel cuore della Toscana per un appuntamento che, ormai da decenni, rappresenta molto più di una semplice gara. Il prossimo Gran Premio d’Italia presso l’Autodromo Internazionale del Mugello si disputerà infatti a 50 anni esatti dalla prima edizione dell’evento che si è disputata sul tracciato toscano, un appuntamento particolarmente sentito da tutti gli appassionati delle due ruote. Mezzo secolo di velocità, rivalità leggendarie e passione popolare hanno ormai trasformato il Mugello in una sorta di tempio laico del motociclismo e questo speciale anniversario offre anche l’occasione per ricordare i tanti protagonisti che ne hanno scritto la storia, dai pionieri della vecchia classe 500 fino agli eroi contemporanei della MotoGP. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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