Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si terrà all’autodromo del Mugello dal 29 al 31 maggio 2026. La gara vedrà protagonisti due case motociclistiche, Ducati e Aprilia, con tre tematiche principali e quattro piloti coinvolti. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario stagionale. La pista toscana ospiterà le attività di qualifiche e gare, attirando appassionati e addetti ai lavori. La competizione si svolgerà nel fine settimana, con eventi distribuiti tra venerdì, sabato e domenica.

L’autodromo del Mugello farà da palcoscenico al Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP nel fine settimana del 29, 30 e 31 maggio. C’è grande attesa attorno all’appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi e variegati. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La Casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Cionondimeno, durante la lunga pausa dovuta alla cancellazione del GP del Qatar, la Desmosedici ha chiuso la forbice prestazionale dalla RS-GP. Poi, al Montmelò, abbiamo visto un’ inversione nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Italia 2026. Due Case, tre temi e quattro piloti fra il Rosso Ducati e il Nero Aprilia. Via alla Roulette del Mugello!

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Kualifikasi MotoGP Italia 2026

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