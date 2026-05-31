Nel 2025 sono previsti interventi di bonifica per oltre 2 milioni di euro nel Mugello. La manutenzione ordinaria del reticolo idrografico, gestita dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, continua secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 792012. L’attività riguarda principalmente interventi di pulizia e sistemazione dei corsi d’acqua.

Firenze, 31 maggio 2026 - Procede l’attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall ’Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ai sensi della Legge Regionale 792012.Complessivamente, nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro per interventi di somma urgenza a seguito dell’alluvione del 14-15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata, con prevalente esecuzione di attività... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugello, nel 2025 interventi di bonifica per oltre 2 milioni di euro

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