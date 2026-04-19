Alluvione del 2025 oltre 1,6 milioni di euro di interventi per rimozione rifiuti difese e ripristini in 9 comuni brianzoli

Dopo l’alluvione di settembre 2025, sono stati stanziati oltre 1,6 milioni di euro per interventi di rimozione rifiuti, rafforzamento delle difese e lavori di ripristino in nove comuni della Brianza. Le risorse sono state destinate a interventi che riguardano diverse aree colpite dall’evento naturale, con l’obiettivo di intervenire sui danni causati dall’acqua e di migliorare la sicurezza dei territori coinvolti.

Più di 1,6 milioni di euro. Sono le risorse messe a disposizione per interventi nei comuni brianzoli interessati dall’alluvione di settembre 2025. Risorse provenienti in parte dalla regione Lombardia e che sono stati realizzati a Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Giussano, Lentate sul.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Un anno dall'alluvione 2025: interventi per circa 16 milioni di euro sul territorio fiorentinoVenti interventi diffusi sul territorio regionale per un valore complessivo di poco meno di 19 milioni (circa 16 dei quali sul territorio della Città... Leggi anche: Polizia di Stato: oltre 1,2 milioni di interventi delle volanti. Ecco i numeri del 2025 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alluvione del 2025, oltre 1,6 milioni di euro di interventi per rimozione rifiuti, difese e ripristini in 9 comuni brianzoli; Alluvione un anno dopo. Incontro pubblico; Allerta sulla qualità dell'aria indoor: alluvione in Daghestan, Russia; Alluvione Empoli 2025, stasera riunione dei comitati: Ad un anno nulla è cambiato, servono interventi strutturali – ASCOLTA. Alluvione a Empoli, assemblea pubblica per fare il puntoA oltre un anno dall’alluvione del marzo 2025, i comitati cittadini tornano a far sentire la propria voce. Il Comitato Alluvionati 14 Marzo, insieme ai ... gonews.it Alluvione 2025, 4,4 milioni per l’Alessandrino: via a 97 interventi di messa in sicurezzaAlluvione 2025: 4,4 milioni per 97 interventi in provincia di Alessandria. Al via la fase di messa in sicurezza del territorio ... ilpiccolo.net Alluvione nel Chivassese un anno dopo Una targa sul ponte stradale tra Brusasco e Cavagnolo ricorda le ore difficili vissute dai Comuni per l'alluvione del Chivassese un anno fa, il 16 e 17 aprile 2025: l'hanno scoperta ieri pomeriggio le autorità locali, metrop facebook