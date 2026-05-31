Gonzalez ha vinto la gara di Moto2 al Mugello. Vietti è arrivato secondo, partendo dalla 16ª posizione e risalendo fino a piazzarsi alle spalle dello spagnolo. In Moto3, la vittoria è andata a Uriarte, alla sua prima vittoria in questa categoria. La corsa ha visto un sorpasso spettacolare di Vietti, che ha conquistato il podio dopo aver affrontato una rimonta notevole.

Ha vinto e dominato Manuel Gonzalez. Ma l’eroe del GP d’Italia della Moto2 è stato senza dubbio Celestino Vietti. L’azzurro su Boscoscuro del Team SpeedRS ha infatti dato vita a una favolosa rimonta dal 16° posto in griglia fino al 2° posto, raggiunto proprio all’ultimo giro con il sorpasso finale a Daniel Holgado, mentre Gonzalez era ormai leader con 5” secondi di margine. Per Vietti è stata come una vittoria, in una gara che ha visto Gonzalez prendere la testa dall’inizio e gestirla magnificamente. Solo Ivan Ortola gli ha tenuto testa, ma da metà gara in avanti, la progressione di Gonzalez è stata inesorabile, mentre il rivale, negli ultimi due giri, ha pure rallentato per un problema tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mugello Moto2, vince Gonzalez. Ma l'eroe è Vietti: da 16° a 2°! In Moto3 prima volta di Uriarte

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