Mugello Moto2 vince Gonzalez Ma l' eroe è Vietti | da 16° a 2°! In Moto3 prima volta di Uriarte
Gonzalez ha vinto la gara di Moto2 al Mugello. Vietti è arrivato secondo, partendo dalla 16ª posizione e risalendo fino a piazzarsi alle spalle dello spagnolo. In Moto3, la vittoria è andata a Uriarte, alla sua prima vittoria in questa categoria. La corsa ha visto un sorpasso spettacolare di Vietti, che ha conquistato il podio dopo aver affrontato una rimonta notevole.
Ha vinto e dominato Manuel Gonzalez. Ma l’eroe del GP d’Italia della Moto2 è stato senza dubbio Celestino Vietti. L’azzurro su Boscoscuro del Team SpeedRS ha infatti dato vita a una favolosa rimonta dal 16° posto in griglia fino al 2° posto, raggiunto proprio all’ultimo giro con il sorpasso finale a Daniel Holgado, mentre Gonzalez era ormai leader con 5” secondi di margine. Per Vietti è stata come una vittoria, in una gara che ha visto Gonzalez prendere la testa dall’inizio e gestirla magnificamente. Solo Ivan Ortola gli ha tenuto testa, ma da metà gara in avanti, la progressione di Gonzalez è stata inesorabile, mentre il rivale, negli ultimi due giri, ha pure rallentato per un problema tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Libere Le Mans: Gonzalez in testa in Moto2, Vietti 3°. In Moto3 comanda CarpeNella prima sessione di libere a Le Mans, lo spagnolo in sella a una Kalex ha concluso con il miglior tempo in Moto2, seguito da Guevara e...
Jerez Moto2, colpo di Agius. Ottimo Vietti, da 16° a 5°. In Moto3 è dominio QuilesDurante la gara di Jerez della categoria Moto2, Agius ha conquistato una vittoria importante.
Temi più discussi: Moto2, qualifiche GP d'Italia: pole di Gonzalez al Mugello, Vietti costretto alla rimonta; Al Mugello la pole è di Gonzalez, caduta per Vietti; Moto2 | Gp Mugello Qualifiche: Gonzalez beffa Salac, sua la Pole; Moto2: Celestino Vietti cerca l’acuto al Mugello, occhio al solito Gonzalez.
MOTO2 - IL LEADER DEL CAMPIONATO MANU GONZALEZ DOMINA AL MUGELLO. SECONDO CELESTINO VIETTI Il leader del campionato Moto2, Manu Gonzalez, partito dalla pole position ha trionfato al Mugello. Secondo Celestino Vietti, in rimont facebook
Probabili piloti che entreranno in moto2 da moto3 nel 2027 reddit
Pole e record per Gonzalez nelle Qualifiche al Mugello, 12° ArbolinoIl leader del Mondiale conquista la prima casella in griglia con un giro da urlo e 2 decimi di vantaggio su Salac. Escrig chiude la prima fila davanti a Holgado, 8° Guevara, 16° Vietti con caduta, 20° ... gpone.com
Moto2: Manuel Gonzalez centra la pole al Mugello, lontani i piloti italianiTerminano nel segno di Manuel Gonzalez le qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento ... oasport.it