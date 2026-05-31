Mugello Moto2 vince Gonzalez Ma l' eroe è Vietti | da 16° a 2°! In Moto3 prima volta di Uriarte

Da gazzetta.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gonzalez ha vinto la gara di Moto2 al Mugello. Vietti è arrivato secondo, partendo dalla 16ª posizione e risalendo fino a piazzarsi alle spalle dello spagnolo. In Moto3, la vittoria è andata a Uriarte, alla sua prima vittoria in questa categoria. La corsa ha visto un sorpasso spettacolare di Vietti, che ha conquistato il podio dopo aver affrontato una rimonta notevole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha vinto e dominato Manuel Gonzalez. Ma l’eroe del GP d’Italia della Moto2 è stato senza dubbio Celestino Vietti. L’azzurro su Boscoscuro del Team SpeedRS ha infatti dato vita a una favolosa rimonta dal 16° posto in griglia fino al 2° posto, raggiunto proprio all’ultimo giro con il sorpasso finale a Daniel Holgado, mentre Gonzalez era ormai leader con 5” secondi di margine. Per Vietti è stata come una vittoria, in una gara che ha visto Gonzalez prendere la testa dall’inizio e gestirla magnificamente. Solo Ivan Ortola gli ha tenuto testa, ma da metà gara in avanti, la progressione di Gonzalez è stata inesorabile, mentre il rivale, negli ultimi due giri, ha pure rallentato per un problema tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mugello moto2 vince gonzalez ma l eroe 232 vietti da 16176 a 2176 in moto3 prima volta di uriarte
© Gazzetta.it - Mugello Moto2, vince Gonzalez. Ma l'eroe è Vietti: da 16° a 2°! In Moto3 prima volta di Uriarte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Libere Le Mans: Gonzalez in testa in Moto2, Vietti 3°. In Moto3 comanda CarpeNella prima sessione di libere a Le Mans, lo spagnolo in sella a una Kalex ha concluso con il miglior tempo in Moto2, seguito da Guevara e...

Jerez Moto2, colpo di Agius. Ottimo Vietti, da 16° a 5°. In Moto3 è dominio QuilesDurante la gara di Jerez della categoria Moto2, Agius ha conquistato una vittoria importante.

Temi più discussi: Moto2, qualifiche GP d'Italia: pole di Gonzalez al Mugello, Vietti costretto alla rimonta; Al Mugello la pole è di Gonzalez, caduta per Vietti; Moto2 | Gp Mugello Qualifiche: Gonzalez beffa Salac, sua la Pole; Moto2: Celestino Vietti cerca l’acuto al Mugello, occhio al solito Gonzalez.

Pole e record per Gonzalez nelle Qualifiche al Mugello, 12° ArbolinoIl leader del Mondiale conquista la prima casella in griglia con un giro da urlo e 2 decimi di vantaggio su Salac. Escrig chiude la prima fila davanti a Holgado, 8° Guevara, 16° Vietti con caduta, 20° ... gpone.com

Moto2: Manuel Gonzalez centra la pole al Mugello, lontani i piloti italianiTerminano nel segno di Manuel Gonzalez le qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web