Libere Le Mans | Gonzalez in testa in Moto2 Vietti 3° In Moto3 comanda Carpe

Nella prima sessione di libere a Le Mans, lo spagnolo in sella a una Kalex ha concluso con il miglior tempo in Moto2, seguito da Guevara e dall'italiano. Nella stessa categoria, l’italiano si è piazzato terzo. In Moto3, il più veloce è stato il pilota che guida la classifica, con altri due concorrenti a completare il podio provvisorio. La sessione ha mostrato una lotta serrata tra i piloti nelle prime posizioni di entrambe le categorie.

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Con la prima sessione di libere della Moto3 è iniziato ufficialmente il weekend del GP di Francia, sesta prova del Motomondiale, la quinta per effetto della cancellazione del GP del Qatar di metà aprile. Il miglior tempo della prima sessione lo ha stabilito Alvaro Carpe in 1'41"252. Lo spagnolo della KTM ha preceduto i connazionali David Almansa (KTM) e Adrian Fernandez (Honda) di 0"059 e 0"295. Il migliore degli italiani è Matteo Bertelle (Ktm), quinto a 0"339. Al momento 17° Guido Pini (Honda). Alle 13.15 la seconda sessione, valida come prequalifica. A seguire hanno girato i piloti della Moto2. Al comando dopo la sessione c’è Manuel Gonzalez: col tempo di 1'34"740 lo spagnolo della Kalex ha preceduto di 83 millesimi il connazionale Izan Guevara (Boscoscuro).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Libere Le Mans: Gonzalez in testa in Moto2, Vietti 3°. In Moto3 comanda Carpe Notizie correlate Moto2: Celestino Vietti brilla nella FP1 a Le Mans. Gonzalez il più veloceComincia nel segno dello spagnolo Manuel Gonzalez la prima sessione di prove libere valida per il GP di Francia 2026, appuntamento numero cinque del... Leggi anche: Moto2 ad Austin, Alonso domina le qualifiche. Pole Moto3 a Carpe, Pini in top 5 Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: MotoGP, orari prove libere GP Francia 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky; Moto2, la classe più equilibrata va a caccia di certezze nella tappa di Le Mans. DIRETTA MOTOGP | Prove libere live streaming video tv GP Francia 2026 Le Mans: si comincia! (8 maggio)Diretta MotoGp prove libere GP Francia 2026 Le Mans live streaming video tv oggi venerdì 8 maggio: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net MotoGp Le Mans, oggi libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle(Adnkronos) – Riecco la MotoGp. Da oggi, venerdì 8 maggio, a domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Le Mans. La quinta gara del Motomondiale andrà in scena in Francia, dopo la tappa spagnola a ... touchpoint.news Addio al "lungomuro" di Ostia: la Giunta approva il nuovo Piano Arenili. Più spiagge libere e gare per i balneari https://canaledieci.it/2026/05/07/addio-al-lungomuro-di-ostia-la-giunta-approva-il-nuovo-piano-arenili-piu-spiagge-libere-e-gare-per-i-balneari/ - facebook.com facebook