Jerez Moto2 colpo di Agius Ottimo Vietti da 16° a 5° In Moto3 è dominio Quiles

Durante la gara di Jerez della categoria Moto2, Agius ha conquistato una vittoria importante. Vietti è riuscito a risalire dalla sedicesima posizione fino alla quinta, mentre in Moto3 Quiles ha dominato la competizione. Nell'ordine di arrivo della classe intermedia, Agius ha preceduto Gonzalez e Veijer, con Arbolino che si è posizionato ottavo. La corsa ha visto diverse sorprese e variazioni nelle posizioni di testa.

Senna Agius non si ferma: dopo Austin, il pilota Intact GP trionfa anche a Jerez, nel Gran Premio di Spagna della Moto2. Battuto il compagno Manuel Gonzalez. Lo spagnolo si conferma leader del Mondiale Moto2, ma con appena 9,5 punti di vantaggio sull’australiano, mentre Izan Guevara paga 14,5 lunghezze. Terzo posto per l’olandese Collin Veijer. Rimasta a bocca asciutta nella classe intermedia, la Spagna festeggia in Moto3 grazie a Maximo Quiles. Il pilota Aspar corre da padrone, allungando nel finale e trionfando davanti al connazionale Adrian Fernandez. Eroico David Munoz: il pilota IntactGP torna a gareggiare dopo sette operazioni al femore sinistro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jerez Moto2, colpo di Agius. Ottimo Vietti, da 16° a 5°. In Moto3 è dominio Quiles Notizie correlate Moto3, Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez. Ottimo 4° Bertelle, Pini costretto alla Q1!Il solito Maximo Quiles ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Moto3, Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez. Ottimo Bertelle, Pini costretto alla Q1Il solito Maximo Quiles ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Marquez, un colpo di genio da 10 e lode: le pagelle della Sprint di Jerez; Gran Premio di Spagna: le gare più belle corse a Jerez; MotoGP, GP Spagna: info e orari del weekend di Jerez; Moto2, sanzione dura per Ferrandez dopo il botto di Austin: a Jerez scatta dalla pit lane. Moto2 | Gp Jerez: Agius vince ancora, battuti Gonzalez e VeijerMoto2 GP Spagna Gara - Senna Agius ha vinto il Gran Premio di Spagna classe Moto2 disputato sullo storico circuito di Jerez, quarto appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota australiano del Team L ... motograndprix.motorionline.com MotoGP 2026. GP di Spagna. Moto2: Senna Agius vince a Jerez e centra il secondo successo consecutivo, poi Gonzalez e Veijer. Quinto Celestino Vietti [RISULTATI]S enna Agius conquista la vittoria a Jerez e firma il secondo successo di fila dopo quello dell’ultima gara ad Austin, confermando il grande momento di forma. Alle sue spalle Manu Gonzalez si conferma ... moto.it MOTO2: SENNA AGIUS TRIONFA A JEREZ La gara del Mondiale Moto2 a Jerez si è conclusa con la vittoria di Senna Agius, al suo secondo successo consecutivo dopo quello di fine marzo ad Austin. Sul podio con lui Manuel González e Collin Veijer. All’inizi - facebook.com facebook Moto2, GP Spagna (Jerez): Senna Agius da record nelle Pre-qualifiche, Vietti in Q2 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP #Moto2 x.com