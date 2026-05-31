Bezzecchi ha vinto la gara nel Mugello con un vantaggio di velocità su Bagnaia, riuscendo a superarlo durante l'ultimo giro. La gestione degli pneumatici ha giocato un ruolo importante, favorendo l'Aprilia rispetto alla Ducati. Martin e Bagnaia hanno completato il podio, rispettivamente in seconda e terza posizione.

? Domande chiave Come ha fatto Bezzecchi a superare Bagnaia con un vantaggio di velocità?. Perché la gestione degli pneumatici ha favorito l'Aprilia rispetto alla Ducati?. Chi ha impedito ad Ai Ogura di raggiungere il podio finale?. Quali nuovi equilibri tecnici ha creato questa vittoria per il campionato?.? In Breve Jorge Martin secondo e Francesco Bagnaia terzo dopo sorpassi su pista.. Raul Fernandez finisce ottavo dopo incidente alla prima curva nei primi giri.. Ai Ogura sesta posizione dopo pressione costante su Bezzecchi negli ultimi due giri.. Pedro Acosta sesta e Marc Marquez settima dopo duello tattico in gara.. Marco Bezzecchi domina a Mugello con una vittoria emozionante per Aprilia in un podio che vede Bagnaia terzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mugello, Bezzecchi trionfa con Aprilia: podio per Martin e Bagnaia

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MotoGP, le inteviste a Bezzecchi e Martin a Sky Sport durante gli Aprilia Pro Experience a Misano

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