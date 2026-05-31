In occasione del Gran Premio al Mugello, Aprilia ha ottenuto una doppietta storica, con un pilota italiano che corre con il casco di Alex Zanardi. Bezzecchi ha concluso al primo posto davanti a Martin, mentre Bagnaia si è classificato terzo. La gara ha rappresentato la prima vittoria di un italiano sul circuito di casa, dopo anni di tentativi e sofferenze. La vittoria è arrivata in un circuito considerato difficile per questa squadra.

Vincere per la prima volta la gara di casa, dopo una rincorsa durati anni in un circuito che sembrava maledetto, con un pilota italiano che porta il casco di Alex Zanardi. La prima volta dell’Aprilia al Mugello arriva con il trionfo di Marco Bezzecchi, sempre più leader della classifica piloti, dopo un lungo duello con il compagno di squadra Jorge Martin, che chiude con un ottimo secondo posto. Grande soddisfazione per la casa di Noale, soprattutto perché arriva dopo il complicatissimo weekend di Barcellona, dove le moto venete sembravano in crisi. Alle loro spalle arriva un rinato Pecco Bagnaia che, dopo aver guidato a lungo il Gran Premio d’Italia, è costretto a tirare fuori gli artigli per resistere alla rimonta forsennata dell’Aprilia di Ogura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MotoGP, storica doppietta Aprilia al Mugello. Bezzecchi su Martin, Bagnaia terzo

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RAÚL FERNÁNDEZ GANA EN MUGELLO Y SILENCIA A TODOS CON UNA SPRINT HISTÓRICA

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