È festa Aprilia al Mugello Bezzecchi vince davanti a Martin | Bagnaia sul podio di un soffio con la Ducati
Marco Bezzecchi ha vinto il GP d’Italia al Mugello, davanti a Jorge Martin. Bezzecchi ha tagliato il traguardo con un vantaggio di alcuni secondi. Sul podio anche Pecco Bagnaia, che ha concluso al terzo posto con la Ducati, a soli 34 millesimi da Ai Ogura. È una doppietta per Aprilia, che piazza due moto tra i primi. La gara si è conclusa dopo 23 giri, con Bagnaia che ha resistito al ritorno di Ogura negli ultimi metri.
Marco Bezzecchi vince il GP d'Italia della MotoGP 2026 al Mugello davanti a Jorge Martin: doppietta Aprilia nella gara lunga, Pecco Bagnaia terzo con la Ducati dopo aver resistito per 34 millesimi al ritorno di Ai Ogura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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THE BEEEEEEEEEEEEEZ !!! Finalmente. La vittoria al Mugello. Quella che mancava. Quella che vale una carriera. Marco Bezzecchi vince il GP d’Italia. E adesso è festa. Nella patria del motociclismo italiano. #MotoGP #ItalianGP #Mugello x.com
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