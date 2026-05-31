È festa Aprilia al Mugello Bezzecchi vince davanti a Martin | Bagnaia sul podio di un soffio con la Ducati

Notizia in breve

Marco Bezzecchi ha vinto il GP d’Italia al Mugello, davanti a Jorge Martin. Bezzecchi ha tagliato il traguardo con un vantaggio di alcuni secondi. Sul podio anche Pecco Bagnaia, che ha concluso al terzo posto con la Ducati, a soli 34 millesimi da Ai Ogura. È una doppietta per Aprilia, che piazza due moto tra i primi. La gara si è conclusa dopo 23 giri, con Bagnaia che ha resistito al ritorno di Ogura negli ultimi metri.