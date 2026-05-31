È festa Aprilia al Mugello Bezzecchi vince davanti a Martin | Bagnaia sul podio di un soffio con la Ducati

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Bezzecchi ha vinto il GP d’Italia al Mugello, davanti a Jorge Martin. Bezzecchi ha tagliato il traguardo con un vantaggio di alcuni secondi. Sul podio anche Pecco Bagnaia, che ha concluso al terzo posto con la Ducati, a soli 34 millesimi da Ai Ogura. È una doppietta per Aprilia, che piazza due moto tra i primi. La gara si è conclusa dopo 23 giri, con Bagnaia che ha resistito al ritorno di Ogura negli ultimi metri.

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Marco Bezzecchi vince il GP d'Italia della MotoGP 2026 al Mugello davanti a Jorge Martin: doppietta Aprilia nella gara lunga, Pecco Bagnaia terzo con la Ducati dopo aver resistito per 34 millesimi al ritorno di Ai Ogura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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