Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d’Italia al Mugello, stabilendo anche il nuovo record della pista. La prima fila è composta interamente da moto Aprilia, con altri piloti qualificati nelle posizioni successive. La gara si svolgerà con i piloti schierati in ordine di qualificazione, e Bezzecchi partirà dalla prima posizione.

Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista e scatterà davanti a tutti nel Gran Premio d’Italia. Completano la prima fila Raul Fernandez e Jorge Martin, per un dominio Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Marco Bezzecchi si prende la scena al Mugello e conquista la pole position del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota dell’Aprilia ha fermato il cronometro sull’1’43”921, nuovo record del tracciato toscano, assicurandosi la partenza al palo davanti al pubblico di casa. La sessione di qualifiche ha premiato il marchio di Noale, capace di monopolizzare l’intera prima fila. Alle spalle di Bezzecchi scatterà Raul Fernandez con la Aprilia del team Trackhouse, mentre Jorge Martin completerà il tris della casa veneta. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - MotoGP, Bezzecchi conquista la pole al Mugello: prima fila tutta Aprilia nel GP d’Italia

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