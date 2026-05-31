Movida Napoli superati gli 83 decibel in piena notte in Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante lo scorso fine settimana, in alcune zone centrali della città, sono stati registrati 83 decibel durante le ore notturne. In particolare, in Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio, i livelli di rumore hanno superato questa soglia. La misurazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova ordinanza comunale che limita i rumori provenienti dalla movida.

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Nell'ultimo fine settimana prima della nuova ordinanza del Comune di Napoli contro i rumori della movida, raggiunti gli 83 decibel in piena notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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