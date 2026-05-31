Movida Napoli superati gli 83 decibel in piena notte in Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio

Durante lo scorso fine settimana, in alcune zone centrali della città, sono stati registrati 83 decibel durante le ore notturne. In particolare, in Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio, i livelli di rumore hanno superato questa soglia. La misurazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova ordinanza comunale che limita i rumori provenienti dalla movida.

Nell'ultimo fine settimana prima della nuova ordinanza del Comune di Napoli contro i rumori della movida, raggiunti gli 83 decibel in piena notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Movida Napoli, in Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio raggiunti quasi 80 decibel in piena notteNella zona di Napoli, lungo Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio, si sono registrati livelli di rumore vicini agli 80 decibel durante le ore...

Movida, residenti di vico Quercia e via Cisterna dell’Olio in piazza: “Vogliamo una città vivibile”Giovedì 7 maggio alle 17 si svolgerà una manifestazione in Piazza San Domenico Maggiore, organizzata dai residenti di vico Quercia e via Cisterna...

Si parla di: Napoli, stop alla movida fracassona: dal Comune due ordinanze per piazza del Gesù e Chiaia.

Movida a Napoli sotto la lente: controlli serrati nel centro storico con arresti e multeBlitz dei Carabinieri nel cuore della movida napoletana: due arresti, otto denunce e numerose sanzioni tra veicoli e attività commerciali. Il centro storico si conferma area ad alta attenzione per le ... cronachedellacampania.it

Napoli, caos movida: divieti e multe salate per il rumore notturnoIl Comune di Napoli adotta misure severe per contenere il disturbo causato dalla movida, imponendo divieti sull'asporto di alcolici e orari di chiusura rigorosi per i locali notturni. Le nuove ordinan ... cronachedellacampania.it