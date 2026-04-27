Movida Napoli in Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio raggiunti quasi 80 decibel in piena notte

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Napoli, lungo Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio, si sono registrati livelli di rumore vicini agli 80 decibel durante le ore notturne. I residenti hanno segnalato che il volume supera di molto la soglia consentita, causando disagio e fastidio. Le autorità sono state invitate a intervenire per gestire la situazione e ridurre i disturbi. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui provvedimenti presi.

Residenti esasperati: il livello di rumore è quasi il doppio della soglia massima. Chiesto al sindaco Manfredi un intervento urgente: "Non riusciamo a dormire".🔗 Leggi su Fanpage.it

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