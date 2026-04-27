Movida Napoli in Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio raggiunti quasi 80 decibel in piena notte

Nella zona di Napoli, lungo Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio, si sono registrati livelli di rumore vicini agli 80 decibel durante le ore notturne. I residenti hanno segnalato che il volume supera di molto la soglia consentita, causando disagio e fastidio. Le autorità sono state invitate a intervenire per gestire la situazione e ridurre i disturbi. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui provvedimenti presi.

Residenti esasperati: il livello di rumore è quasi il doppio della soglia massima. Chiesto al sindaco Manfredi un intervento urgente: "Non riusciamo a dormire".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Movida, allarme decibel. I comitati suonano la carica. “Pronti alla mobilitazione”Firenze, 27 aprile 2026 – Rumore fino a tarda notte, parcheggi per residenti sistematicamente occupati da chi arriva in centro per divertirsi,... Giro di vite sulla movida: meno decibel e musica spenta prima, ecco le nuove regole per la RivieraIl regolamento disciplina gli eventi in spiaggia e nei centri abitati: addio ai vocalist e abbassamento graduale del suono prima della chiusura. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Movida a Napoli, nuova ordinanza di Manfredi: stretta su piazza San Domenico; Movida, nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni: sarà valida 4 mesi; Movida rumorosa, il titolare di un bar di via Paladino: Questa ordinanza non risolve il problema; Movida, nuova ordinanza stretta nel centro storico: Si chiude non oltre le 2. Movida Napoli, in Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio raggiunti quasi 80 decibel in piena notteAncora proteste tra i residenti di Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio, due delle strade del centro storico di Napoli al centro della cosiddetta movida notturna. Dopo che il Comune di Napoli ha de ... fanpage.it Movida a Napoli, stop zone franche: «Stretta in tutti i quartieri»La sostanza è che dopo le 22,30 nei giorni feriali non si potrà più somministrare cibo o bevande da asporto e le attività si dovranno svolgere solo ... ilmattino.it Controlli nella movida partenopea per i carabinieri della compagnia Napoli centro che insieme agli agenti della polizia municipale hanno effettuato un servizio a largo raggio nel centro storico e nella zona dei baretti di Chaia. Prezioso anche il contributo del p - facebook.com facebook