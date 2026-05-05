Movida residenti di vico Quercia e via Cisterna dell'Olio in piazza | Vogliamo una città vivibile
Giovedì 7 maggio alle 17 si svolgerà una manifestazione in Piazza San Domenico Maggiore, organizzata dai residenti di vico Quercia e via Cisterna dell’Olio. I partecipanti chiederanno che siano rispettati i loro diritti e che la città possa essere più vivibile. La protesta nasce dalle proteste continuative riguardo alla movida e all’impatto che questa ha sulla quotidianità dei residenti.
Giovedì 7 maggio alle 17 manifestazione in Piazza San Domenico Maggiore: "Rivendichiamo il diritto a vivere e abitare la città in ogni suo quartiere".🔗 Leggi su Fanpage.it
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