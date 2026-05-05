Movida residenti di vico Quercia e via Cisterna dell'Olio in piazza | Vogliamo una città vivibile

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio alle 17 si svolgerà una manifestazione in Piazza San Domenico Maggiore, organizzata dai residenti di vico Quercia e via Cisterna dell’Olio. I partecipanti chiederanno che siano rispettati i loro diritti e che la città possa essere più vivibile. La protesta nasce dalle proteste continuative riguardo alla movida e all’impatto che questa ha sulla quotidianità dei residenti.

Giovedì 7 maggio alle 17 manifestazione in Piazza San Domenico Maggiore: "Rivendichiamo il diritto a vivere e abitare la città in ogni suo quartiere".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Movida Napoli, in Vico Quercia e via Cisterna dell’Olio raggiunti quasi 80 decibel in piena notteResidenti esasperati: il livello di rumore è quasi il doppio della soglia massima.

Non solo frane a Niscemi, lo smaltimento dell’olio vegetale era in mano alla mafia: “I miliardi ci facciamo”A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, cosa nostra si è presa tutto il mercato dello smaltimento dell'olio vegetale esausto.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Movida Napoli, in Vico Quercia e via Cisterna dell'Olio raggiunti quasi 80 decibel in piena notte; Movida, Chiaia insorge: Noi come i Decumani restrizioni anche qui; Movida, i locali del centro storico contro Manfredi: Ordinanza miope; Vomero, via Aniello Falcone: basta alla movida fracassona.

movida residenti di vicoMovida, residenti di vico Quercia e via Cisterna dell’Olio in piazza: Vogliamo una città vivibileGiovedì 7 maggio alle 17 manifestazione in Piazza San Domenico Maggiore: Rivendichiamo il diritto a vivere e abitare la città in ogni suo quartiere ... fanpage.it

movida residenti di vicoMovida, Chiaia insorge: «Noi come i Decumani restrizioni anche qui»Alla ricerca di una quadra nel rebus della movida, con il Comune condannato a risarcire i residenti del centro storico per 1,2 milioni di denaro pubblico, in ... ilmattino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.