Movida residenti di vico Quercia e via Cisterna dell'Olio in piazza | Vogliamo una città vivibile

Giovedì 7 maggio alle 17 si svolgerà una manifestazione in Piazza San Domenico Maggiore, organizzata dai residenti di vico Quercia e via Cisterna dell’Olio. I partecipanti chiederanno che siano rispettati i loro diritti e che la città possa essere più vivibile. La protesta nasce dalle proteste continuative riguardo alla movida e all’impatto che questa ha sulla quotidianità dei residenti.