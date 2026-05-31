motori i piloti geminiani a tutto gas da zanotti a barbolini che risultati

Notizia in breve

Nel Campionato Italiano Rally 2026, i piloti geminiani si sono distinti per prestazioni di rilievo. Maira Zanotti, di Levizzano Rangone, ha ottenuto risultati positivi con la Toyota Gazoo Racing Italy, confermandosi tra i protagonisti della stagione. Accanto a lei, altri piloti della zona, come Zanotti e Barbolini, hanno partecipato attivamente alle competizioni, mostrando grande entusiasmo e competitività. La stagione è stata caratterizzata da numerosi rally e confronti tra i piloti locali.