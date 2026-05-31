Motori I piloti geminiani a tutto gas Da Zanotti a Barbolini che risultati
Nel Campionato Italiano Rally 2026, i piloti geminiani si sono distinti per prestazioni di rilievo. Maira Zanotti, di Levizzano Rangone, ha ottenuto risultati positivi con la Toyota Gazoo Racing Italy, confermandosi tra i protagonisti della stagione. Accanto a lei, altri piloti della zona, come Zanotti e Barbolini, hanno partecipato attivamente alle competizioni, mostrando grande entusiasmo e competitività. La stagione è stata caratterizzata da numerosi rally e confronti tra i piloti locali.
La stagione 2026 nel Campionato Italiano Rally (come pilota ufficiale Toyota Gazoo Racing Italy) ha portato grande entusiasmo e competitività per la giovane Maira Zanotti, pilota di Levizzano Rangone che si sta facendo notare con ottimi risultati nella massima serie tricolore. Nonostante la giovane età, la modenese sta dimostrando tutto il proprio valore, non solo nella classifica femminile, in cui deve fare i conti con avversarie a bordo di vetture più potenti, ma anche nella propria categoria. Al recente Rally Targa Florio, competizione blasonata e molto difficile in terra sicula, con cuore nevralgico nella città di Palermo, Maira Zanotti,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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