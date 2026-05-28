Pramac dà gas ai motori e accelera Investimento da 22,5 milioni di euro
Pramac ha inaugurato un nuovo polo produttivo chiamato Metalfab, costruito su una superficie di 13.000 metri quadrati. L’investimento totale ammonta a 22,5 milioni di euro. La cerimonia di apertura ha segnato il cinquantesimo anniversario dell’azienda. La società ha annunciato che continuerà a investire nella crescita e nello sviluppo di nuove strutture produttive.
Pramac spegne 60 candeline e inaugura la Metalfab, nuovo polo produttivo strategico realizzato con un investimento di 22,5 milioni di euro e sviluppato su una superficie di 13mila metri quadrati. Struttura progettata dall’architetto Damiano Cerami dello Studio Progettazione Associato. All’inaugurazione presenti Marco Busini, presidente della delegazione di Siena di Confindustria, molti rappresentanti politici e amministrativi, il presidente della Regione Eugenio Giani, la presidente della Provincia Agnese Carletti, il sindaco di Casole Andrea Pieragnoli, l’assessore regionale Leonardo Marras, il deputato FdI Francesco Michelotti, l’eurodeputato FdI Francesco Torselli e il sindaco di Colle Piero Pii. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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