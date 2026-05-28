Pramac dà gas ai motori e accelera Investimento da 22,5 milioni di euro

Notizia in breve

Pramac ha inaugurato un nuovo polo produttivo chiamato Metalfab, costruito su una superficie di 13.000 metri quadrati. L’investimento totale ammonta a 22,5 milioni di euro. La cerimonia di apertura ha segnato il cinquantesimo anniversario dell’azienda. La società ha annunciato che continuerà a investire nella crescita e nello sviluppo di nuove strutture produttive.