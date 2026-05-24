Il direttore sportivo del Milan ha dichiarato che Luka Modric probabilmente rimarrà in squadra anche nella prossima stagione. Ha aggiunto che il club si concentrerà sulla pianificazione futura, sottolineando che l'obiettivo principale è ottenere risultati. Prima del match contro il Cagliari, ha anche parlato del proprio futuro, senza fornire dettagli specifici.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha parlato così del suo futuro e di quello di Luka Modric prima del match contro il Cagliari. Intervenuto nel corso del prepartita di Milan Cagliari, il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha risposto così alle domande relative al proprio futuro e a quello di Luka Modric. LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SUL RITIRO DELLA SQUADRA – «Abbiamo cercato di chiuderci dalle voci, è successo la scorsa settimana e anche in questa. La partita di stasera è fondamentale per l’obiettivo che ci siamo dati all’inizio della stagione e vogliamo festeggiare con i nostri tifosi». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tare annuncia: «Modric? Penso che rimarrà. Il mio futuro? Siamo pagati per fare risultati, da domani pianificheremo tutto»

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