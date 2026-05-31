Motori Croccolino fa la voce grossa sul circuito di Vallelunga Grande affermazione in coppia con il il 17enne Paniccià
Sul circuito di Vallelunga, Filippo Croccolino ha ottenuto una vittoria nel campionato italiano Gran Turismo Sprint, in coppia con un pilota di 17 anni.
Grande affermazione sul circuito di Vallelunga per Filippo Croccolino (foto) nel campionato italiano automobilistico Gran Turismo Sprint. In coppia con il giovanissimo Riccardo Paniccià, diciassette anni, Croccolino si è reso protagonista nell’autodromo romano di una gara in crescendo, culminata con il primo successo della neonata scuderia marchigiana MRNC12 di Giammarco Marzialetti. Il Team Principal Marzialetti ha espresso soddisfazione per gli esiti della prova, sottolineando il valore delle prestazioni dei portacolori. Una competizione, a Vallelunga, impreziosita dalla partecipazione di un nome rilevante dell’automobilismo, Giancarlo Fisichella, a lungo protagonista nella Formula 1, giunto nella circostanza in terza posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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