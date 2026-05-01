GT Cup a Imola | esordio da podio per il duo Paniccià-Croccolino

A Imola, Riccardo Paniccià e Filippo Croccolino hanno concluso la gara sul podio nella GT Cup, segnando il debutto nella categoria Pro-Am con il team Mrnc12. La loro performance ha portato i due piloti a salire sul terzo gradino del podio, confermando una buona partenza nella nuova divisione. La competizione si è svolta sul circuito di Imola, con i piloti che hanno concluso la corsa con una posizione di rilievo.

? Cosa sapere Riccardo Paniccià e Filippo Croccolino ottengono il podio alla GT Cup di Imola.. Il duo del team Mrnc12 segna il debutto nella categoria Divisione Pro-Am.. Il pilota fermano Riccardo Paniccià, noto nel circuito come Rickygas46, ha segnato il suo debutto nel Campionato Italiano GT Cup Sprint con una prestazione di rilievo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola durante il fine settimana tra il 24 e il 26 aprile. La competizione si è aperta in un contesto di record per la serie, con la partecipazione di ben 46 equipaggi pronti a sfidarsi sul tracciato romagnolo. Il weekend di gara ha protagonisti professionisti del calibro di Giancarlo Fisichella e numerosi altri esperti del settore, portando il livello della griglia a quote altissime.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GT Cup a Imola: esordio da podio per il duo Paniccià-Croccolino Notizie correlate Motori, Forenzi a podio al debutto in GT3: grande esordio a Imola nel Campionato Italiano GT SprintEsordio da incorniciare per Giuseppe Forenzi, giovane pilota ventenne originario di Berbenno di Valtellina, protagonista nel primo round del... Imola si tinge di verde Lamborghini: debutto da Sogno per il Vincenzo Sospiri Racing nel Campionato italiano Gt SprintMeglio di così non poteva iniziare la difesa del titolo italiano Gran Turismo Sprint per il Vincenzo Sospiri Racing. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ACI RACING WEEKEND A IMOLA: RICCITELLI-DIMITROV PORTANO AL SUCCESSO LA LAMBORGHINI NELLA GARA DEL CAMPIONATO ITALIANO GT SPRINT GT3; GT Sprint 2026, MRNC12 parte bene a Imola con tre Ferrari 296 Challenge; GT Sprint, a Imola chiude il primo round: successi di Klingmann-Marciello (BMW M4 GT3 Evo) e Postiglione-Comandini (Ferrari 296 Challenge); Sprint a Imola, gara 1 VSR vince con Dimitrov-Riccitelli. Il fermano RickyGas46 brilla all’esordio a Imola: podio tra i bigAUTOMOBILISMO - Ottima prova per il pilota fermano Riccardo Paniccià. Il campionato si sposta ora verso Autodromo Vallelunga, dove Rickygas46 avrà l’occasione di trasformare la velocità mostrata a Imo ... cronachefermane.it GT Sprint, a Imola chiude il primo round: successi di Klingmann-Marciello (BMW M4 GT3 Evo) e Postiglione-Comandini (Ferrari 296 Challenge)La prima prova del Campionato Italiano Gran Turismo ha tenuto fede alle premesse della vigilia. Ben ottanta le vetture scese in pista a Imola, ... msn.com GT SPRINT: MRNC PARTE BENE AD IMOLA CON TRE FERRARI 296 CHALLENGE Buon debuttto per il team di Giammarco Marzialetti con il terzo posto per Croccolino-Paniccià in Gara 1, sfortuna per gli altri equipaggi, ma il bilancio resta positivo in vista di - facebook.com facebook