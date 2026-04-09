Perugia si mette in vantaggio nella serie di semifinale scudetto dopo aver battuto Piacenza in quattro set, con il punteggio di 3-1 (25-18, 22-25, 25-20, 25-20). La squadra di casa ha conquistato la vittoria nel secondo match, portandosi sul 2-0 nella serie. Piacenza ha tentato di reagire nel secondo set, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria.

Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-1 (25-18; 22-25; 25-20; 25-20) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile e si è così issata sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualificata all’atto conclusivo): i Campioni d’Europa e del mondo sono a un solo successo dalla qualificazione alla finale che metterà in palio il tricolore, da giocare contro chi la spunterà tra Verona e Civitanova (1-1). Dopo la schiacciante affermazione nel primo atto disputato di fronte al proprio pubblico del PalaBarton nella giornata di Pasquetta (sigillo per 3-1), i Block Devils sono riusciti a espugnare anche nella sempre... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia fa la voce grossa in semifinale scudetto e vola sul 2-0, Bovolenta non basta a Piacenza

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La voce storica del Perugia dei miracoli, se n’è andato Mimmi MazzettiPerugia, 19 maggio 2025 - A Perugia la famiglia Mazzetti era un monumento, perché ha scritto un pezzo della storia calcistica cittadina. Se n'è andato Guglielmo Mimmi Mazzetti, simbolo del ... lanazione.it

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“A me, Perugia non piaceva. Era sì una città bellissima, i cui tramonti, dalla terrazza davanti all’albergo Brufani, sono incomparabili, ma le sue vecchie strade che verso sera si riempivano di gente mi davano un senso di malinconia”. x.com