Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP sul circuito del Mugello, settimo appuntamento stagionale. La gara si è conclusa con Bezzecchi che ha preceduto gli altri piloti in gara. La competizione si è svolta in condizioni di pista asciutta e ha visto l’atleta italiano mantenere il comando fin dall’inizio. Nessun incidente o cambio di leadership durante la corsa.

AGI - Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello, settimo appuntamento stagionale della MotoGP. Per il pilota riminese dell' Aprilia si tratta della prima vittoria in assoluto sul tracciato toscano, un successo che gli consente di consolidare la leadership nella classifica del campionato del mondo. Il ventisettenne italiano, scattato dalla pole position, ha tagliato il traguardo con un vantaggio superiore ai tre secondi sul compagno di squadra Jorge Martin. Completa il podio la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, che ha concluso in terza posizione dopo aver guidato la corsa per gran parte della prima metà della gara. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Motomondiale, Bezzecchi trionfa al Mugello

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MotoGP, chi vince al Mugello

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