Mugello Circuit | navette speciali per il Motomondiale 2026

Per il Motomondiale 2026 al Mugello Circuit saranno messe a disposizione navette speciali. Le domande più frequenti riguardano come evitare il blocco totale delle strade che portano al circuito e gli orari delle navette per le giornate di sabato e domenica. Le navette sono state organizzate per facilitare l’accesso e ridurre l’eventuale congestione. Le informazioni sugli orari specifici saranno comunicate in modo dettagliato e aggiornato per ogni giorno dell’evento.

? Domande chiave Come evitare il blocco totale delle strade verso il circuito? Quali sono gli orari specifici delle navette per sabato e domenica? Dove consultare gli aggiornamenti in tempo reale sui ritardi dei bus? Perché la gestione del traffico privato è diventata una sfida regionale??? In Breve Sabato 30 maggio servizio attivo dalle 8:00 alle 20:00 con estensione fino alle 22:00. Domenica 31 maggio navette operative dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Collegamenti tra stazioni d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tough luck for Marc Márquez

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