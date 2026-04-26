Motomondiale Gp Spagna | trionfa Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio Ritiro per Bagnaia

Alex Marquez ha vinto il Gran Premio di Spagna nel Mondiale MotoGP 2026, sorpassando gli avversari e conquistando il primo posto. Bezzecchi e Di Giannantonio sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Durante la gara, il pilota Bagnaia ha dovuto ritirarsi a causa di un problema tecnico. La corsa si è svolta sulla pista spagnola con condizioni di tempo soleggiate.

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Straordinario Alex Marquez che domina e vince il Gran Premio di SPAGNA, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini trionfa davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, che si conferma leader del campionato. Sul podio sale anche il suo connazionale Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l’altra Aprilia Factory dello spagnolo Jorge Martin. Seguono le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez in quinta e sesta posizione, che precedono il francese Johann Zarco (Honda Lcr). Completano la top ten Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. Out entrambe le Ducati ufficiali.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Spagna: trionfa Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritiro per Bagnaia Notizie correlate Motomondiale, Gp Spagna: Alex Marquez miglior tempo nelle pre-qualifiche, davanti a Di Giannantonio e BezzecchiJEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Torna dopo quasi un mese di stop il Moto Gp e per la prima volta nel 2026 fa tappa in Europa. Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia; MotoGP Jerez 2026: trionfo di Alex Marquez nel GP di Spagna. Risultati e classifica; Sprint pazza: nel diluvio vince Marc davanti a Bagnaia e Morbidelli. Caduto Bez; Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaro. Diretta MotoGp | Streaming gara video tv, orario GP Spagna 2026 Jerez: trionfa Alex Marquez! (26 aprile)Diretta MotoGp streaming gara GP Spagna 2026 Jerez live video tv, orario oggi domenica 26 aprile: cronaca, ordine d’arrivo e vincitore. ilsussidiario.net Alex Marquez vince il Gp di Spagna, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podioJEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota ... iltempo.it Alex Marquez vince il GP di casa. Il fratello Marc cade al secondo giro. Ritiro anche per Bagnaia - facebook.com facebook Gp di Spagna, vince Alex Marquez. Seconda l'Aprilia di Bezzecchi x.com