Marco Bezzecchi ha vinto al Mugello indossando un casco dedicato ad Alex Zanardi. La vittoria è arrivata nel corso di un fine settimana in cui ha mostrato talento e velocità, affrontando i saliscendi del circuito toscano. Oltre alle qualità sportive, il pilota ha reso omaggio a Zanardi con il casco speciale, che ha accompagnato le sue prestazioni in pista. La gara si è conclusa con un risultato positivo per il motociclista.

Al Mugello Marco Bezzecchi non era solo. A spingerlo lungo i saliscendi del circuito toscano, oltre al talento, alla velocità e alla perfezione tecnica mostrata per tutto il weekend, c’era anche un ricordo. Un ricordo pesante e leggero allo stesso tempo, capace di trasformare un casco in un simbolo e una vittoria in qualcosa che andava oltre il semplice risultato sportivo. Il Gran Premio d’Italia 2026 ha consacrato il pilota riminese come uomo del momento della MotoGP. Partito dalla pole position, Bezzecchi ha costruito il suo successo con lucidità e maturità, senza forzare nelle prime fasi di gara. Davanti a lui c’era Francesco Bagnaia, determinato a difendere il primato sul circuito di casa della Ducati, ma il ritmo dell’Aprilia era semplicemente superiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi non era solo: il trionfo al Mugello con il casco dedicato ad Alex Zanardi

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