MotoGp Bezzecchi è dominante al Mugello | è primo davanti a Martin Storica doppietta per l’Aprilia
Marco Bezzecchi ha vinto la gara di MotoGP al Mugello, segnando il suo primo successo in carriera in Italia. Partito dalla pole, ha preso il comando a metà corsa e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. La gara si è conclusa con la doppietta dell’Aprilia, che ha visto anche il secondo posto di Martin. Bezzecchi ha dominato la corsa, lasciando gli avversari a distanza.
Marco Bezzecchi vince per la prima volta in carriera in Italia, sulla pista del Mugello. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara davanti ai propri tifosi: partito dalla pole position, ha preso il largo a metà gara e da lì ha chiuso in solitaria in prima posizione. Dietro di lui l’altra Aprilia di Jorge Martin. A chiudere il podio un altro italiano: Pecco Bagnaia su Ducati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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