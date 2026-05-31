MotoGp Bezzecchi è dominante al Mugello | è primo davanti a Martin Storica doppietta per l’Aprilia

Da ilfattoquotidiano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Bezzecchi ha vinto la gara di MotoGP al Mugello, segnando il suo primo successo in carriera in Italia. Partito dalla pole, ha preso il comando a metà corsa e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. La gara si è conclusa con la doppietta dell’Aprilia, che ha visto anche il secondo posto di Martin. Bezzecchi ha dominato la corsa, lasciando gli avversari a distanza.

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Marco Bezzecchi vince per la prima volta in carriera in Italia, sulla pista del Mugello. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara davanti ai propri tifosi: partito dalla pole position, ha preso il largo a metà gara e da lì ha chiuso in solitaria in prima posizione. Dietro di lui l’altra Aprilia di Jorge Martin. A chiudere il podio un altro italiano: Pecco Bagnaia su Ducati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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