MotoGp Bezzecchi è dominante al Mugello | è primo davanti a Martin Storica doppietta per l’Aprilia

Notizia in breve

Marco Bezzecchi ha vinto la gara di MotoGP al Mugello, segnando il suo primo successo in carriera in Italia. Partito dalla pole, ha preso il comando a metà corsa e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. La gara si è conclusa con la doppietta dell’Aprilia, che ha visto anche il secondo posto di Martin. Bezzecchi ha dominato la corsa, lasciando gli avversari a distanza.