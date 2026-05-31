Durante il Gran Premio d’Italia del 2026, Marco Bezzecchi ha conquistato la sua prima vittoria al Mugello, segnando un risultato importante. Bezzecchi ha mostrato una strategia tattica accurata, portandolo sul podio. Nel frattempo, Ogura si è distinto per un atteggiamento arrembante, mentre Bagnaia ha dimostrato grande orgoglio in pista. La gara si è conclusa con un mix di emozioni e risultati significativi per i protagonisti.

PAGELLE GP ITALIA 2026 MOTOGP. Marco Bezzecchi 10: la prima vittoria al Mugello non si scorda mai, e questo è un successo dall’enorme peso specifico. Dopo una sequenza negativa di sette corse (Sprint comprese) consecutive, il romagnolo è tornato sul gradino più alto del podio proprio nel Gran Premio d’Italia regalando ad Aprilia un trionfo inedito e consolidando la sua leadership in campionato grazie ad una gara praticamente perfetta in cui ha fatto sfogare inizialmente Bagnaia per poi fare il vuoto negli ultimi dieci giri con un ritmo infernale. Jorge Martin 8,5: secondo nella Sprint, secondo in gara. Questo weekend al Mugello non era il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, pagelle GP Italia 2026: Bezzecchi tatticamente accorto, Ogura arrembante, orgoglio Bagnaia

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