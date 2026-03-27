MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP USA 2026 | Marc Marquez precede Ogura e Di Giannantonio 4° Bezzecchi 8° Bagnaia

Si sono appena concluse le sessioni di pre-qualificazione del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Ogura e Di Giannantonio. Bezzecchi si è piazzato in quarta posizione, mentre Bagnaia ha concluso in ottava posizione. La classifica ufficiale sarà definita nelle qualifiche successive.

Si sono da poco concluse le importantissime pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota più veloce è stato, tanto per cambiare, Marc Marquez (Ducati Factory) vero dominatore su questa pista. Lo spagnolo ha fermato i cronometri sul tempo di 2:00.927 con 53 millesimi di vantaggio sul giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre è terzo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 187. Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 2 decimi esatti dalla vetta, quinta per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 286 millesimi, mentre in sesta troviamo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 323. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP USA 2026: Marc Marquez precede Ogura e Di Giannantonio. 4° Bezzecchi, 8° Bagnaia Articoli correlati MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio e Martin. 6° Marc Marquez davanti a BagnaiaSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche, bene Di Giannantonio e Bezzecchi. Bagnaia in Q2 Una raccolta di contenuti su Marc Marquez Temi più discussi: MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d'arrivo e nuova classifica; Sprint: Marquez batte un super Diggia! 4° Bezzecchi dietro Martin; MotoGP, la classifica del Mondiale oggi dopo il GP Brasile; MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez - Risultati - MotoGP. MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP USA 2026: Marc Marquez precede Ogura e Di Giannantonio. 4° Bezzecchi, 8° BagnaiaSi sono da poco concluse le importantissime pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit ... oasport.it MotoGP, risultati e classifica FP1 GP USA 2026: Acosta in testa, Martin brilla sul passo. Bezzecchi e Bagnaia inseguonoPedro Acosta guida la classifica al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa della ... oasport.it MOTOGP - MARQUEZ DAVANTI A TUTTI NELLE PRACTICE DI AUSTIN Nonostante la caduta nelle FP1, Marc Marquez è tornato all'attacco nelle Practice della MotoGP ad Austin siglando il miglior riferimento cronometrico con la Ducati davanti ad un sor - facebook.com facebook Video #MotoGP | La caduta di Marc Marquez nelle Libere 1 di Austin: se la cava con un'abrasione x.com