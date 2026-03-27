MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP USA 2026 | Marc Marquez precede Ogura e Di Giannantonio 4° Bezzecchi 8° Bagnaia

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono appena concluse le sessioni di pre-qualificazione del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Ogura e Di Giannantonio. Bezzecchi si è piazzato in quarta posizione, mentre Bagnaia ha concluso in ottava posizione. La classifica ufficiale sarà definita nelle qualifiche successive.

Si sono da poco concluse le importantissime pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota più veloce è stato, tanto per cambiare, Marc Marquez (Ducati Factory) vero dominatore su questa pista. Lo spagnolo ha fermato i cronometri sul tempo di 2:00.927 con 53 millesimi di vantaggio sul giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre è terzo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 187. Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 2 decimi esatti dalla vetta, quinta per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 286 millesimi, mentre in sesta troviamo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 323. 🔗 Leggi su Oasport.it

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