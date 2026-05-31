MotoGP oggi in tv GP Italia 2026 | orari warm-up e gara streaming programma TV8 e Sky

Il Gran Premio d’Italia 2026 al Mugello si svolge oggi, domenica 31 maggio, con le sessioni di warm-up e la gara. La corsa è prevista nel pomeriggio, e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky. La gara rappresenta il settimo round del campionato MotoGP 2026.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa al Mugello per il Gran Premio d’Italia, settimo round stagionale, in programma oggi, domenica 31 maggio, sul celebre circuito tra le colline toscane. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. Si preannuncia una gara particolarmente incerta in top-class. Nella Sprint l’Aprilia ha alzato la voce con l’affermazione a sorpresa dello spagnolo Raul Fernandez, a precedere il connazionale Jorge Martin. Marco Bezzecchi, leader del campionato ha concluso al quarto posto, dopo aver ottenuto la pole-position col nuovo record della pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

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