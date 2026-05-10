MotoGP oggi in tv GP Francia 2026 | orari warm-up e gara streaming differita TV8 in chiaro

Oggi si disputa il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2026, sul circuito di Le Mans. La manifestazione prevede sessioni di warm-up e la gara principale, con orari trasmessi in diretta e in differita su TV8. La competizione si svolge nel weekend di domenica 10 maggio, e le dirette saranno disponibili anche in streaming.

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