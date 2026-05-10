MotoGP oggi in tv GP Francia 2026 | orari warm-up e gara streaming differita TV8 in chiaro
Oggi si disputa il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2026, sul circuito di Le Mans. La manifestazione prevede sessioni di warm-up e la gara principale, con orari trasmessi in diretta e in differita su TV8. La competizione si svolge nel weekend di domenica 10 maggio, e le dirette saranno disponibili anche in streaming.
Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, quinto round stagionale, in programma oggi, domenica 10 maggio, sul celebre circuito di Le Mans. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Nella prova del sabato l’Aprilia ha potuto festeggiare la vittoria di Jorge Martin e il terzo posto di Marco Bezzecchi. Partenza a fionda per lo spagnolo e passo gara inarrivabile per la concorrenza. Nel panino di Noale Pecco Bagnaia con la Ducati, dopo aver conquistato la pole-position.🔗 Leggi su Oasport.it
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