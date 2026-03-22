MotoGP oggi GP Brasile 2026 | orari warm-up e gara tv streaming programma Sky e TV8

Oggi si svolge il Gran Premio del Brasile di MotoGP 2026 sul circuito di Goiânia, seconda tappa del campionato mondiale. Sono previsti il warm-up e la gara, con le dirette trasmesse su Sky e TV8. Il programma include gli orari delle sessioni e le modalità di visione in streaming. La competizione coinvolge i piloti che si preparano a sfidarsi in questa pista sudamericana.

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa in Sud America per il Gran Premio del Brasile, secondo round stagionale, in programma oggi, domenica 22 marzo, sul circuito di Goiânia. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo. Tra questi c’è Marco Bezzecchi, atteso a una risposta concreta dopo una gara breve al di sotto delle aspettative. A imporsi nella Sprint è stato invece Marc Marquez, in sella alla Ducati, autore di una prova lucida e in crescendo. Il pilota spagnolo ha costruito il successo nella seconda metà di gara, recuperando terreno su Fabio Di Giannantonio e completando una rimonta efficace che gli ha consegnato la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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