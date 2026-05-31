MotoGp oggi Gp Italia – Diretta

La MotoGp torna in pista al Mugello domenica 31 maggio per il Gran Premio d’Italia. La gara si disputa dopo la vittoria di Raul Fernandez nell’ultima Sprint Race, che ha visto un successo per l’Aprilia Trackhouse. L’evento è visibile in diretta tv e streaming. La competizione prosegue con le gare ufficiali, con i piloti che si sfidano sul circuito toscano.

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, domenica 31 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d'Italia – in diretta tv e streaming – dopo la gara Sprint che ha visto la vittoria dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. I piloti tornano quindi a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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