Oggi, domenica 29 marzo, si corre a Austin il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del campionato MotoGP 2026. La gara si svolge sul circuito statunitense e inizia alle ore 14:00. La diretta televisiva è prevista sui canali dedicati al motorsport, mentre gli appassionati possono seguire l’evento anche tramite le piattaforme digitali ufficiali.

Terzo appuntamento della stagione, il Gran Premio delle Americhe. Fabio Di Giannantonio parte in pole davanti a Acosta e Bagnaia. Bez 4° e Marc Marquez sesto per riscattare la pessima Sprint. Jorge Martin (Aprilia) il vincitore della minigara è settimo in griglia Oggi, domenica 29 marzo, si disputa a Austin il Gran Premio delle Americhe, il terzo appuntamento della stagione MotoGp 2026. Ieri, sabato 28 marzo, Jorge Martin (Aprilia) ha vinto la Sprint sulla distanza di dieci giri riuscendo all'ultima tornata a superare Pecco Bagnaia (Ducati), secondo e tornato finalmente competitivo. Acosta (Ktm) ha chiuso in terza posizione. La... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - MotoGp oggi Gp Austin 2026: a che ora la gara e dove vederla in diretta

Articoli correlati

MotoGp, Gp Austin 2026: libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv in chiaroE’ passata una settimana dal trionfo di Marco Bezzecchi nel Gp MotoGp Brasile 2026, che già si torna in pista per il Gp di Austin 2026.

LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9.

F1, GP di Las Vegas: la sintesi lunga della gara in Nevada

Contenuti utili per approfondire MotoGp oggi

Temi più discussi: MotoGP, gli orari del GP Usa (Austin) 2026: dove vedere pole, gara e Sprint Race; MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; MotoGP, orari GP USA 2026: dove vedere la gara in TV e streaming.

MotoGp, oggi Gp Americhe: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tvLa MotoGp torna protagonista. Oggi, domenica 29 marzo, il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe ad Austin. Si riparte dopo la doppietta Apr ... adnkronos.com

MotoGP, la nuova griglia di partenza del GP degli USA: Bezzecchi penalizzato, avanza BagnaiaOggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono ... oasport.it

Oggi è il giorno del grande debutto delle Harley Davidson in pista in un weekend di gara del Motomondiale. Ecco i 9 protagonisti in posa per la foto di rito. #MemasGP #HarleyDavidson #USGP #MotoGP - facebook.com facebook

Nel 2016 Liberty Media acquistava la @F1 per poco più di 4 miliardi, trasformandola in uno show globale che dieci anni dopo vale quasi 18 miliardi. Oggi la @MotoGP parte da valori simili: il vero tema è quanto potrà crescere. @CalcioFinanza x.com