MotoGp oggi Gp Francia a Le Mans – Diretta
Oggi si corre il Gran Premio di Francia di MotoGp a Le Mans, il quinto appuntamento del campionato mondiale. La gara si svolge domenica 10 maggio e viene trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. La competizione riprende dopo la gara Sprint disputata ieri, portando in pista i piloti per la classica gara della domenica.
(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Francia – in diretta tv e streaming – quinto appuntamento del Montomondiale, che riparte dopo la gara Sprint di ieri. A Le Mans si riparte dopo la gara Sprint che ha vinto la vittoria dell'Aprilia di Jorge Martin,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
#motogp 2026 Sprint Race Le Mans diretta Live
Notizie correlate
Leggi anche: MotoGp oggi Gp Francia a Le Mans: orario, la nuova griglia di partenza e dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8)
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: via alla FP1 di Le Mans!