MotoGP oggi Acosta in pole per la gara del GP Catalogna a Barcellona | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming
Oggi si svolge il Gran Premio della Catalogna di MotoGP a Barcellona. La sessione di qualifiche si è conclusa con Acosta che ha ottenuto la pole position. La gara è prevista alle 14:00 e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky. Gli appassionati possono seguirla anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali delle emittenti. La corsa vede in pista i piloti che si sfideranno su una pista nota per le sue curve tecniche e le accelerazioni veloci.
La diretta della gara del GP della Catalogna della Motogp 2026 a Barcellona: piloti in pista alle 14:00. Acosta in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ACOSTA in POLE! APRILIA in DIFFICOLTÀ | MotoGP Catalunya 2026 LIVE | SPRINT RACE Catalan GP
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