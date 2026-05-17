MotoGP oggi Acosta in pole per la gara del GP Catalogna a Barcellona | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Oggi si svolge il Gran Premio della Catalogna di MotoGP a Barcellona. La sessione di qualifiche si è conclusa con Acosta che ha ottenuto la pole position. La gara è prevista alle 14:00 e sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky. Gli appassionati possono seguirla anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali delle emittenti. La corsa vede in pista i piloti che si sfideranno su una pista nota per le sue curve tecniche e le accelerazioni veloci.

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