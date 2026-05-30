MotoGP Mugello oggi qualifiche e pole in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming Bezzecchi e Bagnaia per la pole
Le qualifiche della MotoGP al Mugello sono terminate con Bezzecchi e Bagnaia in prima fila, mentre Marquez e Martin completano la griglia. La sessione si è svolta oggi, con orari di trasmissione su TV8 e Sky. La pole position è stata contesa fino all’ultimo, con i piloti che hanno dato il massimo per ottenere la miglior posizione di partenza in vista della gara di domani.
Le qualifiche della MotoGP per il GP d'Italia al Mugello: Bagnaia e Marc Marquez sfidano Bezzecchi e Martin per la pole della gara di domani. Alle 15 la gara sprint. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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