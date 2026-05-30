MotoGP Mugello oggi qualifiche e pole in diretta | orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming Bezzecchi e Bagnaia per la pole

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le qualifiche della MotoGP al Mugello sono terminate con Bezzecchi e Bagnaia in prima fila, mentre Marquez e Martin completano la griglia. La sessione si è svolta oggi, con orari di trasmissione su TV8 e Sky. La pole position è stata contesa fino all’ultimo, con i piloti che hanno dato il massimo per ottenere la miglior posizione di partenza in vista della gara di domani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le qualifiche della MotoGP per il GP d'Italia al Mugello: Bagnaia e Marc Marquez sfidano Bezzecchi e Martin per la pole della gara di domani. Alle 15 la gara sprint. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP in Brasile: un giro on board con Bezzecchi (Aprilia) sul bagnato

Video MotoGP in Brasile: un giro on board con Bezzecchi (Aprilia) sul bagnato

Notizie e thread social correlati

MotoGP Barcellona, oggi qualifiche e pole in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, occhi su Bezzecchi e MartinOggi si svolgono le qualifiche della MotoGP a Barcellona, con l’attenzione rivolta alle prove per la pole position della gara di domani.

Leggi anche: F1, oggi le qualifiche del GP Giappone: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Temi più discussi: MotoGP al Mugello, gli orari del GP d'Italia fino alla gara di domenica; MotoGP Mugello, risultati pre-qualifiche: poker italiano con Di Giannantonio primo, chi sono i 10 in Q2; MotoGP GP Italia, dove vedere la gara del Mugello: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP Mugello, Prove: Diggia batte Bagnaia, poker azzurro! Marquez 6°.

MotoGP Mugello, Di Giannantonio mattatore: Ma oggi non stavo bene. Il rimpianto di Bagnaia, Marquez avvisa: Potrei peggiorareDi Giannantonio domina le pre-qualifiche del Mugello ma rivela di avere qualche problema fisico. Marc Marquez fa il punto sulle sue condizioni, Bagnaia parla di sicurezza ... sport.virgilio.it

MotoGP al Mugello: il Gran Premio d’Italia infiamma la corsa mondialeIl Motomondiale arriva al Mugello per il Gran Premio d’Italia: weekend con qualifiche, Sprint e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. milanosportiva.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web