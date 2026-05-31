MotoGP Mugello | Bezzecchi vince in casa Bagnaia sul podio?

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, partendo dalla pole-record e dominando la gara. La vittoria si è concretizzata in un contesto di festa per Aprilia, mentre Ducati ha visto Bagnaia salire sul podio.

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, e l’ha fatto nel modo più pesante: partendo dalla pole-record e trasformando la gara in una festa Aprilia in pieno territorio Ducati. Alle sue spalle il compagno di squadra Jorge Martín, per una doppietta che a inizio stagione nessuno avrebbe scommesso di vedere proprio qui. Terzo Francesco Bagnaia, unico a salvare l’onore della Rossa davanti al suo pubblico. La gara: Aprilia padrona del Mugello. Bagnaia era scattato meglio di tutti e aveva provato a prendersi la testa, ma l’illusione è durata poco: Bezzecchi lo ha passato nelle prime fasi e da lì non si è più voltato, chiudendo in 40:57. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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MotoGP, Bezzecchi vince il GP del Mugello davanti a Martin. Bagnaia arriva terzo

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