MotoGP Mugello | Bezzecchi vince in casa Bagnaia sul podio?

Da ilgiornaledigitale.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, partendo dalla pole-record e dominando la gara. La vittoria si è concretizzata in un contesto di festa per Aprilia, mentre Ducati ha visto Bagnaia salire sul podio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, e l’ha fatto nel modo più pesante: partendo dalla pole-record e trasformando la gara in una festa Aprilia in pieno territorio Ducati. Alle sue spalle il compagno di squadra Jorge Martín, per una doppietta che a inizio stagione nessuno avrebbe scommesso di vedere proprio qui. Terzo Francesco Bagnaia, unico a salvare l’onore della Rossa davanti al suo pubblico. La gara: Aprilia padrona del Mugello. Bagnaia era scattato meglio di tutti e aveva provato a prendersi la testa, ma l’illusione è durata poco: Bezzecchi lo ha passato nelle prime fasi e da lì non si è più voltato, chiudendo in 40:57. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

motogp mugello bezzecchi vince in casa bagnaia sul podio
© Ilgiornaledigitale.it - MotoGP Mugello: Bezzecchi vince in casa, Bagnaia sul podio?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, Bezzecchi vince il GP del Mugello davanti a Martin. Bagnaia arriva terzo

Video MotoGP, Bezzecchi vince il GP del Mugello davanti a Martin. Bagnaia arriva terzo

Notizie e thread social correlati

MotoGP Italia: Bezzecchi conquista la sua prima vittoria al Mugello, Bagnaia sul podio 3°Il 31 maggio 2026, durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP, Marco Bezzecchi ha vinto la sua prima gara sulla pista del Mugello.

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Italia 2026: Bezzecchi è il re del Mugello e batte Martin! Bagnaia sul podioMarco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia al Mugello, battendo il rivale più vicino in pista.

Temi più discussi: MotoGp Mugello, Fernandez vince la Sprint. A Bezzecchi la pole. VIDEO; MotoGp, Fernandez domina la sprint al Mugello: Di Giannantonio unico italiano sul podio. 4° Bezzecchi | Ordine d’arrivo e classifica; MotoGp: Bezzecchi pole-record al Mugello, Fernandez vince la sprint; GP Italia 2026, ordine di arrivo della Sprint: Fernandez piega Martin, Diggia 3° davanti a Bez e Marquez.

motogp mugello motogp mugello bezzecchi vinceMotoGP, Bezzecchi vince il GP del Mugello davanti a Martin. Bagnaia arriva terzoMarco Bezzecchi sfrutta la sua pole position e trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra in Aprilia Jorge Martin, allungando il distacco proprio sul diretto avversario in classifica ... ilmattino.it

motogp mugello motogp mugello bezzecchi vinceMotoGP, Bezzecchi vince il GP d’Italia 2026: doppietta Aprilia con Martin 2°, Bagnaia sul podio, classifica e ordine di arrivoLa MotoGP torna in pista oggi per GP d'Italia al Mugello: si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14: Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. Diretta TV ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web