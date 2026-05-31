MotoGP Italia | Bezzecchi conquista la sua prima vittoria al Mugello Bagnaia sul podio 3°

Il 31 maggio 2026, durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP, Marco Bezzecchi ha vinto la sua prima gara sulla pista del Mugello. Bezzecchi ha concluso la corsa in prima posizione, mentre il pilota che ha ottenuto il secondo posto è stato un altro italiano. Il terzo classificato è stato un collega di team di Bezzecchi. La gara si è svolta senza incidenti significativi e ha visto i piloti affrontare diversi sorpassi e strategie di gara.

Barberino del Mugello 31 maggio 2026 - Sembrava irraggiungibile per Marco Bezzecchi la vittoria al Mugello. Il riminese l'aveva sfiorata tante volte anche nelle categorie inferiori, sfuggendogli però sempre di mano nel momento cruciale. Non è stato così oggi, non è così nella stagione in cui il romagnolo va a caccia del suo primo titolo iridato in carriera. Il ragazzo di Aprilia vince il Gran Premio d'Italia, come dice lui "ci ha dato" più degli altri e ha conquistato una grande vittoria, non solo di ritmo ma di grande gestione. Si conferma il suo rivale Mondiale Jorge Martin, secondo al traguardo nonostante un weekend non sempre al top. Completa il podio Pecco Bagnaia dopo una grande performance con la Ducati, dove nel finale si è anche dovuto difendere all'ultima staccata dall'attacco di Ogura, quarto al traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Bezzecchi conquista il Mugello!

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