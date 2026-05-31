A Mugello, il pilota ha vinto la gara indossando un casco dedicato a Zanardi, definendo l’emozione “incredibile”. La vittoria è arrivata con una prestazione di solidità e controllo, dimostrando maturità e leadership nel campionato. La gara si è svolta con un mix di riflessione e velocità, confermando il ruolo di protagonista del pilota in classifica generale. La vittoria è stata celebrata con un gesto simbolico legato al casco commemorativo.

Mugello, 31 maggio 2026 – Una vittoria di concretezza e autorità, gestendo da pilota maturo e leader del mondiale una gara di riflessione e velocità. Marco Bezzecchi in trionfo al Mugello con la sua Aprilia e oggi sempre più leader del mondiale. Il pilota romagnolo ha conquistato il Gp d’Italia della MotoGp davanti al compagno Jorge Martin e a Pecco Bagnaia, che all’ultima curva ha tolto la tripletta Aprilia rintuzzando la rimonta di Ai Ogura. Noale si conferma leader del mondiale con il Bez in testa con 17 punti su Martin e 39 su Di Giannantonio, mentre Acosta è già più staccato a meno 70. E’ una grande vittoria quella di Marco, al Mugello, nel tracciato più spettacolare del mondiale e davanti ai tifosi di casa, nel giorno della dedica, con il casco, ad Alex Zanardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - MotoGp Mugello, Bezzecchi in trionfo con il casco dedicato a Zanardi: “Emozione incredibile”

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