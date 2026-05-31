Marco Bezzecchi ha vinto la gara al Mugello nel settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, allungando sulla classifica generale. Con questa vittoria, l’italiano supera in classifica sia Martin che Di Giannantonio. La corsa si è svolta su pista asciutta e ha visto Bezzecchi trionfare con l’Aprilia, consolidando la sua posizione in campionato.

L’azzurro Marco Bezzecchi con l’Aprilia trionfa al Mugello, nel settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito toscano il pilota romagnolo dell’Aprilia è salito a quota 173 punti, portando il proprio margine di vantaggio nei confronti del compagno di squadra, Jorge Martin, a 17 punti. Terzo è Fabio Di Giannantonio a -39 dal leader della classifica mondiale. Quarta vittoria stagionale per Bezzecchi che quindi rafforza la propria leadership e si conferma estremamente performante la domenica, rispetto alla Sprint. Un’affermazione pesante anche perché mai l’Aprilia aveva trionfato sul tracciato tra le colline toscane. Sono 22 nel complesso i Gran Premi in calendario, e tutti prevedono la Sprint al sabato e la classica gara lunga la domenica: si è partiti a febbraio in Thailandia e si chiuderà a fine novembre a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi allunga su Martin e Di Giannantonio dopo la vittoria al Mugello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP di Spagna, 2° Bezzecchi, 4° Martin: le parole di Massimo Rivola, ad Aprilia a fine gara

Notizie e thread social correlati

Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi allunga su Martin, ma Di Giannantonio si avvicina!Dopo il GP di Catalogna, la classifica mondiale MotoGP 2026 mostra Marco Bezzecchi in prima posizione con 140 punti.

Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi guadagna su Martin ed allunga al comandoDopo il Gran Premio di Catalogna, la classifica mondiale MotoGP 2026 vede Marco Bezzecchi in prima posizione con 140 punti, seguito da Jorge Martin...

Temi più discussi: Classifica Mondiale Piloti MotoGP 2026 dopo la Sprint del Mugello; MotoGP, la nuova CLASSIFICA dopo la Sprint del Mugello; MotoGp, Fernandez domina la sprint al Mugello: Di Giannantonio unico italiano sul podio. 4° Bezzecchi | Ordine d’arrivo e classifica; Fernandez vince gara Sprint Gp Italia, delude Bezzecchi. Ordine d'arrivo e nuova classifica Mondiale.

Mondiale Piloti MotoGP 2026 dopo la Sprint del MugelloBezzecchi resta leader del Mondiale pur perdendo da Martin. Balzo in avanti di Fernandez: la classifica MotoGP dopo la Sprint del Mugello ... formulapassion.it

CLASSIFICA MOTOGP 2026 | Bezzecchi a +12 su Martin! Mondiale piloti Gp Italia Mugello (30-31 maggio)Classifica MotoGp 2026: ci avviamo verso il Gp Italia Mugello con Marco Bezzecchi al comando su Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. ilsussidiario.net